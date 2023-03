CBS: aantal melkkoeien gelijk, iets minder varkens in 2022

Het aantal melkkoeien is in 2022 ongeveer gelijk gebleven. Al vier jaar achter elkaar zijn er om en nabij evenveel melkkoeien in Nederland. Wel is er in vergelijking met 2017 een daling te zien van 7 procent, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS ) op de vrijdag na de Provinciale Statenverkiezingen.

Door het fosfaatreductieplan in 2017 nam het aantal runderen af. De groei van de veestapel moest stoppen en boeren moesten minder melkvee gaan houden. Begin april van 2022 telde Nederland 3,8 miljoen runderen in totaal. In 2017 was dit een totaal van 4,1 miljoen dieren, daarna daalde het in twee jaar naar 3,8 miljoen. Sindsdien is het aantal stabiel.