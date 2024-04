CBS: 2023 slechtste jaar voor dagvlinders

De aantallen grote vuurvlinders is in de Overijsselse Weerribben fors toegenomen, maar sterk afgenomen in de Friese Rottige Meente. Het pimpernelblauwtje is ten opzichte van de jaren negentig in aantal toegenomen, maar is door het lage aantal (gemiddeld 1200 individuen) nog steeds kwetsbaar. Het donker pimpernelblauwtje is zo goed als helemaal verdwenen.