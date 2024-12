Caspar Janssen en Margot Holtman winnen Natuurboekenprijs 2024

De prijs voor het beste natuurboek van Nederland gaat dit jaar naar het boek ‘Aard van het beestje’ van Caspar Janssen en Margot Holtman (illustraties). De eerste Natuurboekenprijs is uitgereikt tijdens een live-uitzending van het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels op landgoed de Horte in Dalfsen. ‘Aard van het beestje’ is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. In 100 mini-reportages reis je mee door de natuur aan de hand van diersoorten. Van de beekprik en de wielewaal tot de langneussteurgarnaal.

De jury: "Aard van het beestje heeft alles wat een natuurboek nodig heeft. Je leert ervan, het leest vlot, de illustraties zijn gedetailleerd zonder oubollig te zijn. In 100 mini-reportages reis je mee door de natuur, aan de hand van diersoorten. Niet alleen de bekende spektakelsoorten, maar ook minder sexy exemplaren zoals de snotolf en de rivierdonderpad. De verhalen gaan niet alleen over de deze dieren, maar ook over de connectie met hun leefomgeving. Zo rijst het besef: in de natuur hangt alles met alles samen. De boomgaard met de steenuil en de rafelige akkerrandjes met de patrijs. ‘Aard van het beestje’ is een ode aan de natuur, én aan de mensen die ervoor zorgen."