Caribische gulden, stikstof, en alle overige onderwerpen

Het nieuwe kabinet zette deze week een streep door het natuurbeleid van de vorige regering. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is hiermee van tafel. De provincies zijn verrast door het besluit. Met het NPLG moesten de doelen voor natuur, stikstof, klimaat en de waterkwaliteit worden behaald. Elke provincie heeft een eigen plan gemaakt met maatregelen om bijvoorbeeld de uitstoot van stikstof te verminderen. In de uitzending een gesprek met Raoul Beunen, hoogleraar Milieubeleid aan de Open Universiteit.

Wie in deze tijd van het jaar in natte gebieden loopt kan er bijna niet omheen: bloeiende watermunt. Maar vóór de roze bloemen valt de geur eigenlijk altijd als eerst op. Student Bos- en Natuurbeheer Jenna van Vulpen neemt ons mee in de wereld van Mentha aquatica.