Campagne 'Week Zonder Vlees' nu ook in andere landen

In navolging van Nederland krijgen ook andere landen een campagne om mensen te overtuigen een week lang geen vlees te eten. België is volgend jaar het eerste land en het is de bedoeling dat er in de komende jaren elk jaar een nieuw land bij komt. Dat is mogelijk door financiële steun van de Europese Unie, hebben de initiatiefnemers maandag bekendgemaakt.

De Nationale Week Zonder Vlees begon in 2018 en is in Nederland in maart. Het is een initiatief van blogger Isabel Boerdam (De hippe vegetariër), de schrijfster van de Vegabijbel. Zij zegt in een verklaring: "Klimaatimpact stopt niet bij de landsgrenzen en daarom is het tijd geworden voor een volgende stap. Stel je eens voor wat onze gezamenlijke impact is als er niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen structureel minder vlees wordt gegeten?"