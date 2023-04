Camera's bij slechtvalken op dak Rijksmuseum weer aan

De camera's van Beleef de Lente bij het nest van de slechtvalken op het dak van het Rijksmuseum in Amsterdam gaan vrijdag weer aan. De webcams waren eind maart uitgeschakeld, omdat het slechtvalkenpaar de drie eieren in het nest had opgegeten en er dus niet meer werd gebroed. Maar tot ieders verrassing is het vrouwtje aan een tweede legsel begonnen, meldt Vogelbescherming Nederland vrijdag.