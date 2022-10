Burlend edelhert | Zelf Geschoten

De bronsttijd is bezig! Dit edelhert laat zich duidelijk horen. Door te burlen geeft het mannetje een signaal af: ik ben hier de baas. De hindes grazen ondertussen rustig verder. Gefilmd door Geraldine Beks in het Weerterbos.

In het najaar is het bronsttijd voor de edelherten op de Veluwe. Het testosteronniveau van de mannetjes stijgt en daardoor veranderen de edelherten ook van uiterlijk. Ze worden gespierder, de keelzak wordt groter en om de hals komen langere haren. Daarnaast neemt het edelhert een modderbad en plast hij zichzelf onder, allemaal om de hinde te imponeren. Zo neemt dit edelhert een modderbad in de Oostvaardersplassen.