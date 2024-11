Buiten gebeurt het: herinneringen uit het groen

Fred Nordheim, met wie Melchers al sinds de kleuterschool bevriend is, werd van beroep fotograaf in Artis. Waar Melchers ronduit optimistisch door het leven stapt, wordt Nordheim toch wel enigszins gehinderd door een zwaar gemoed. "Ik heb in mijn leven denk ik teveel overhoekjes en stukjes groen onder het asfalt zien verdwijnen. Woest kan ik daardoor worden. Tegelijk kan ik dan wel weer opladen als ik een hele zomeravond naar de gierzwaluwen in de stad kan kijken."

Over de leuning van de brug bij de Linneauskade hangen twee jongens. Ze rommelen met een lange tak in het water. Er zal een bal in het water liggen, denk ik, maar ik weet ook dat pal naast de brug een meerkoetennest ligt. Als ik naderbij kom hoor ik de luid alarmerende koet. Logisch, want tot mijn grote woede zie ik dat een van de jongens met een stok in het nest zit te poeren. ‘Hé, lazer op, laat die vogel met rust!’ roep ik als ik op de brug kom. ‘Maar meneer, moet u…’ ‘Lazer op, zijn jullie helemaal besodemieterd!’ ‘Maar meneer kijkt u dan zelf!’ roept een van de jongens. Er klopt iets niet, als ik de jongens aankijk. Je hebt afschuwelijk tuig in Amsterdam, maar deze twee hebben geen slechte bedoelingen. ‘Wat is er dan?’ vraag ik nog wat brommerig. ‘Kijkt u maar goed, dan ziet u zelf dat er een snip in het nest zit.’ Veel meerkoetennesten worden in de Amsterdamse wateren opgebouwd uit een samenraapsel van plastic, takken, papier en nog veel meer en in dit nest zit een briefje van f100,-. ‘Kan je zwemmen? vraag ik. ‘Ja’, zegt de grootste van de twee. ‘Haal het eruit’, zeg ik, ‘maar kijk uit dat je geen water inslikt. Het wemelt hier van de bruine ratten.’ De jongen doet snel wat kleren uit en zwemt naar het nest. Op de wal gekomen, verdwijnen ze snel uit het zicht, f100,- rijker.