Buidelmees in nest | Zelf Geschoten

Buidelmezen staan natuurlijk bekend om hun buidelvormige nesten die hangen aan twijgen van bijvoorbeeld wilgenbomen. Het favoriete materiaal dat de buidelmezen gebruiken voor hun nest is het pluis van de lisdodde. Het duurt best een tijdje voordat zo'n complex nest af is. Dat is deze buidelmees inmiddels gelukt én het nest is bewoond door een aantal jongen! "Het is nu dus nog een drukte van belang met aanvoeren van insecten", schrijft filmer Erik Kruise.