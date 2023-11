Brutale wasberen in de tuin

Zo jat de eerste wasbeer het voer van een kat, die beteuterd toekijkt. Een ander probeert een vetbol te pakken te krijgen. En de derde wasbeer neemt rustig de tijd om een pindakaaspot leeg te eten. De video's zijn gemaakt door Leon Poels, Jose van Bruggen en H. Heuver, alledrie in tuinen in Nederland.

Ben je ook benieuwd welke dieren 's nachts in jouw tuin rondlopen? Mensen die wildcamera's in hun tuin plaatsen zien geregeld egels, marters of zelfs vossen voorbijkomen. Maar deze camera's filmen een wel heel opmerkelijke gast: de wasbeer! En dat levert grappige beelden op.

De wasbeer behoort tot de familie kleine beren. Het is een slim, solitair levend dier dat handig gebruik maakt van zijn voor- en achterpoten. De voorpoten hebben de vorm van handen met lange tenen en scherpe nagels. Rond de ogen is de vacht zwart waardoor het lijkt alsof hij een masker op heeft. Deze Zorro-look is niet voor niks: licht wordt geabsorbeerd door het zwart waardoor ze minder last hebben van schitteringen.

© bron: pixabay

Was-beer

Het dier is vernoemd naar zijn kenmerkende gedrag om voedsel onder te dompelen in water. Waarom hij dit doet, is niet helemaal duidelijk. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat hij te weinig speeksel aanmaakt en nat voedsel beter kan opeten. Een andere theorie is dat het dier slecht zicht heeft en alles op de tast doet. Maar waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat wanneer de ‘handjes’ van de wasbeer nat worden, ze gevoeliger zijn. Zo kan hij beter voelen wat voor eten hij vast heeft.

© Paulcools

Van insecten tot afval

De wasbeer is een echte alleseter. Insecten, wormen, vruchten, vissen, vogels, hij lust het allemaal. Vaak zoekt hij naar lekkere hapjes langs de waterkant. Op de tast vist hij kikkers, slakken en kreeftjes uit het water. Ze zijn ook niet vies van een beetje afval.

Exoot

Hoewel de wasbeer nu op bepaalde plekken in Nederland leeft, komt hij hier niet van nature voor. Hij komt uit Noord-Amerika. De wasbeer is hier terechtgekomen nadat hij rond 1930 in Rusland en Duitsland werd ingevoerd voor de pelsdierfokkerij. Enkelen ontsnapte maar ze zijn ook uitgezet voor de jacht. De wasberen die in Nederland te zien zijn, zijn waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland.

Familie wasbeer aan de wandel. Gezien in de provincie Luxemburg in België. © Els De Backer

Niet iedereen is blij met de wasbeer. Hij zou een bedreiging vormen voor inheemse soorten zoals de vos en das omdat hij in dezelfde gebieden leeft en hetzelfde voedsel eet. Ook draagt hij de wasbeerspoelworm bij zich die schadelijk kan zijn als mensen ermee in contact komen.