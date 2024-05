Brutale kauwen vliegen damhert in de haren

Deze damherten bezitten het ideale nestmateriaal voor een groep kauwtjes: hun eigen vacht. De vogels plukken erop los, maar dat lijkt de herten helemaal niet te storen. "De kauw heeft zijn bek vol en plukt lekker door op de herten. Lekker zacht nestmateriaal", schrijft natuurfilmer Ingrid Schaareman bij de video. Wol is het ideale nestmateriaal voor veel vogels: het is zacht, warm en weegt niet veel. Het geeft goede isolatie voor het nest en helpt bij het reguleren van de temperatuur voor het broedsel. De rest van het vogelnest is vaak gemaakt van organisch materiaal zoals takken, twijgen, grassen, mossen, veren en haren.

Kauwen broeden meestal in de buurt van soortgenoten. Ze maken hun nest vaak in holtes van bomen, oude holen van konijnen of verlaten nesten van zwarte spechten. Maar ook in bosuilennestkasten, onder dakpannen, schoorstenen en gaten in de muren broeden ze soms. Kauwen zijn broedvogels die het hele jaar door in Nederland te vinden zijn. In de winter zijn er ook groepen Scandinavische en Oost-Europese kauwen die hier overwinteren.