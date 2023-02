Brussel: Verbod op bodemberoerende visserij in beschermde gebieden

Om de biodiversiteit te herstellen en beschermen wil de Europese Commissie de komende jaren de zogeheten bodemberoerende visserij in stappen tegen 2030 gaan verbieden in beschermde gebieden. Het dagelijks EU-bestuur wil ook dat de visserijsector energie-efficiënt wordt en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, staat in een Actieplan Duurzame Visserij dat Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij) in Brussel heeft gepresenteerd.