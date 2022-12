Bruine rat bemachtigt sierappeltje | Zelf Geschoten

De zwarte rat is een slag groter dan de bruine rat en iets minder wijdverspreid in Nederland. Waar de bruine rat echt een rioolrat is, is de zwarte rat juist vaak in onze huizen te vinden. Oorspronkelijk komt de zwarte rat uit Zuid-Azië, maar sinds de vroege middeleeuwen komt hij in grote aantallen voor in Europa. Met de komst van de bruine rat ontstond er concurrentie met een achteruitgang in de populatie van zwarte ratten tot gevolg.