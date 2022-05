Bruine kikkers in koor | Zelf Geschoten

Een poel vol kikkerdril met daartussen: de bruine kikkers. Zet je geluid aan, want je hoort ze heel goed! Dit filmpje is van Hilde van Heuveln.

Bruine kikkers hebben geen uitwendige kwaakblazen zoals groene kikkers. Daardoor hoor je ze niet kwaken, maar brommen. Een zacht, knorrend geluid. Mannetjes vormen in maart en april groepjes in het water en zingen in koor, vooral ’s avonds en ’s nachts. Vrouwelijke bruine kikkers horen de mannetjes dat geluid maken en komen eropaf.