Bronst van het damhert | Fotoserie

Kletterende geweien, oergeluiden en een hoop macho-gedrag. De bronsttijd is in volle gang. Naast edelherten zullen straks ook damherten druk bezig zijn om elkaar te imponeren. Met luidruchtig geknor en gevechten maken de mannen uit wie de baas is, met als doel om met zo veel mogelijk hindes te paren.

De bronst van damherten begint een paar weken later dan die van edelherten, in de tweede helft van oktober. De foto's in deze fotoserie zijn in voorgaande jaren gemaakt.