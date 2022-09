Bron-en beekherstel in het Dal van de Mosbeek

Om die verdroging tegen te gaan en het gebied te beschermen zijn er verschillende maatregelen genomen. Een van de maatregelen is het verondiepen van de beekjes, en drainages uit de landbouwgebieden verwijderen. De beekjes zijn ondieper gemaakt door met precisiewerk keitjes in te plaatsen. Materiaal dat uit een soortgelijk stuwwalgebied uit Duitsland komt. Dit werd gedaan met kruiwagens om het landschap te behouden en niet te pletten met machines.



Door die grind en keitjes zijn de stroompjes minder diep en stroomt het ook over en worden de weitjes ernaast weer bevloeid. Het doel was om de kalkminnende soorten weer terug te krijgen en te behouden, en dat zien we onder andere terug in het vetblad dat er weer bloeit. En al die flora brengen daarnaast ook weer libellen, vlinders en andere soorten met zich mee.