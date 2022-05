Broedvogels in het Bargerveen: van grauwe klauwier tot kraanvogel

Het Bargerveen staat bekend als een geweldige plek voor vogels. Jaarlijks zijn er bijna 300 soorten in het gebied te vinden waarvan er zo’n 100 soorten blijven om te broeden. De vogels kiezen dit hoogveenrestant uit vanwege de openheid, de rust en het diverse landschap. Water, veen, graslanden en boomstruwelen: het is hier allemaal. Ook voedsel is hier genoeg: er leven talloze insecten, reptielen en amfibieën.

De bekendste bewonder van het Bargerveen is misschien wel de Grauwe Klauwier. Hier broedt ongeveer de helft van de hele populatie in Nederland. De vogel is in de vorige eeuw hard achteruitgegaan door de veranderingen in ons landschap. In het landbouwgebied verdwenen heggen en struwelen en het aantal insecten nam af.

In het Bargerveen gaat het inmiddels steeds beter met de grauwe klauwier. Ze zitten graag in de ruigtes aan de rand van het gebied, net als zijn winterse tegenhanger de klapekster. Beide soorten profiteren van de randgebieden omdat ze daar beschut kunnen zitten en er is voldoende te eten, wat ze aan doorns kunnen prikken.

Blauwborst © BennyA

Roodborsttapuit. © Richard Ubels

Roodborsttapuit en de blauwborst

Andere typische bewoners zijn de roodborsttapuit en de blauwborst. Ook deze vogels leven niet midden in het hoogveen, maar in de ruigtes langs het moeras.

Deze soorten broeden op de grond. De roodborsttapuit doet dat op de drogere zanderige delen van het moeras. De blauwborst zit vooral langs de oude veensloten. Deze vogels eten graag insecten die in het Bargerveen volop te vinden zijn.

Kraanvogels © foto: Rob Buiter

Kraanvogel in het veen

De meest indrukwekkende vogel in Bargerveen is misschien wel de kraanvogel. Eeuwenlang broedde deze vogel niet meer in Nederland. Met het eindigen van de turfwinning en het herstellen van het hoogveen is er steeds meer leefgebied voor deze grote vogel bijgekomen.

Sinds 2001 is de kraanvogel terug als broedvogel. Verspreid over ons land broeden inmiddels zo’n 40 paartjes. In het Bargerveen leven nu drie broedparen, maar zover ze weten is er nog geen broedsucces geweest. Kraanvogels zijn namelijk nogal moeilijk te zien. Tijdens het broeden willen ze rust en zoeken ze ontoegankelijke plekken op. Met het trompetteren, wat tijdens de balts luid te horen is, houden ze dan ook op.