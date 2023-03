Broedseizoen is begonnen, honden aan de lijn

Na een zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen, de lentebloemen zijn volop in bloei en vogels maken zich op voor het broedseizoen. De toegenomen voorjaarsdrukte en publieke interesse in de natuur kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. De gezamenlijke natuurorganisaties waaronder Het Limburgs Landschap vragen bezoekers daarom om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

De laatste jaren hebben veel mensen de natuur herontdekt. Iedereen is hier natuurlijk van harte welkom, maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren. Vooral in het voorjaar is de kraamkamer van Moeder Natuur kwetsbaar. Helaas zien we nog te vaak honden loslopen in natuurgebieden waar dat niet mag. Dat zorgt voor verstoring van bijvoorbeeld vogels die op de grond broeden of van reekalfjes die dan nog erg kwetsbaar zijn. Daarom is het juist nu, in het broedseizoen, extra belangrijk om honden aan de lijn te houden en op de paden te blijven.