Broeden naast de bollenvelden

Een andere zandpolder bestaat uit een grote plas met vochtig grasland eromheen. Dit waterpeil is veel hoger dan toen het nog bollenveld was. Vooral de steltlopers profiteren hiervan. Het grasland ligt vol met broedende kieviten, kluten, tureluurs en zelfs een paar grutto’s. Voor hen is er broedplek, maar ook voedsel. Want in de bodem leven ontzettend veel wormen én er vliegen veel insecten. Op het grasland groeien namelijk veel bloemen, waaronder bijzondere soorten als de rietorchis en grote ratelaar. Die profiteren van het duinkwelwater wat uit de duinen het gebied instroomt.