Britten verlenen nieuwe olie- en gasvergunningen voor Noordzee

"Het is nu meer dan ooit van vitaal belang dat we onze energiezekerheid versterken en profiteren van die onafhankelijkheid om meer betaalbare, schone energie te leveren aan Britse huizen en bedrijven", zei de Britse premier Rishi Sunak, die maandag 31 juli een bezoek brengt aan de belangrijke energie-infrastructuurlocatie in Aberdeenshire, Schotland.