Britse onderzoekers maken brandstof met CO2 en plasticafval

Het was de onderzoeksgroep al eerder gelukt om brandstof te maken van koolstofdioxide die zuiver uit een cilinder werd gehaald. "Om praktisch nut te hebben, moest de technologie in staat zijn om CO2 uit industriële processen af te vangen, of direct uit de lucht te halen", legt de Universiteit van Cambridge uit in een bericht over het onderzoek. Precies daar is de groep onder leiding van hoogleraar Erwin Reisner nu in geslaagd.

Onderzoekers uit Cambridge hebben een methode ontwikkeld om CO2 te verwerken tot een duurzame brandstof. Daarbij maken ze gebruik van zonne-energie en plasticafval. Het succes van hun experimentele techniek zit er onder meer in dat ze het broeikasgas CO2 nu goed uit de lucht kunnen filteren, of uit rookgassen uit schoorstenen. Vervolgens kan het worden gebruikt als ingrediënt voor zogeheten syngas.

In een afzonderlijk onderdeel van het duurzame systeem wordt plasticafval verwerkt tot glycolzuur. Dat is een basisgrondstof die veel wordt gebruikt in cosmetica. Tijdens dit proces komen elektronen los die goed van pas komen voor de productie van de duurzame brandstof. De plastic-component is daarmee een "belangrijke truc" die het systeem laat werken, leggen de makers uit.

Hoge verwachtingen

Bedrijven die nog volop werken met fossiele brandstoffen, zoals olie, gas of steenkool, hebben hoge verwachtingen van het afvangen en opslaan van koolstofdioxide. Reisner: "Maar als we in plaats van het afvangen en opslaan koolstof konden afvangen en gebruiken, dan zouden we er iets nuttigs van kunnen maken, in plaats van het onder de grond te begraven met onbekende langetermijngevolgen." Daarin is nu op kleine schaal dus een belangrijke stap gezet, claimen de wetenschappers in het wetenschappelijke tijdschrift Joule.

Fossiele industrie duurzamer maken

In eerste instantie zien de Britse onderzoekers de nieuwe techniek als een manier om de fossiele industrie duurzamer te maken. Uiteindelijk zou het volgens de ontwikkelaars nog veel mooier zijn om alle CO2 die voor de brandstof nodig is uit de buitenlucht te halen. Met het gebruik van dit soort brandstoffen zou een kringloop kunnen ontstaan, die de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet verder doet toenemen. Die toename is volgens klimaatwetenschappers de hoofdoorzaak van klimaatverandering. Door massaal fossiele brandstoffen te verbranden, heeft de mensheid de CO2-concentratie in de atmosfeer sinds de industriële revolutie met de helft doen toenemen.