Brede geelgerande waterroofkever: een zeldzaamheid

De brede geelgerande waterroofkever is zeldzaam zowel in Europa als in ons eigen land. Lange tijd leek de kever uitgestorven in Nederland. De laatste keer dat deze kever in 1967 werd gezien, was in een ven bij Uffelte.

Er leven hooguit tientallen brede geelgerande waterroofkevers in Nederland. Een hele zeldzame kever dus, die alléén te vinden is in een vennetje in het Holtingerveld. Tijdens zijn biologiestudie in 2005 ontdekte Gijs van Dijk de waterroofkever per toeval in het ven.

Sinds een aantal jaren wordt er door Stichting Bargerveen en B-WARE onderzoek gedaan naar de verspreiding van de kever hier in Nederland. In 2010 en 2016 zijn kevers gevangen, genummerd en teruggevangen. In 2010 werd de populatie ingeschat op 250 kevers, maar 6 jaar later schatte men de populatie in op slechts 40. En deze 40 zaten allemaal in drie vennen in het Holtingerveld.

In 2022 zijn ze nog eens teruggegaan naar de drie vennen, om te kijken of de kever er nog voor kwam. In slechts één ven hebben ze deze waterroofkever teruggevonden.

Wat hebben deze kevers nodig?

De kevers zijn afhankelijk van planten om daar hun eitjes in af te kunnen zetten. Uit het onderzoek blijkt ook dat de larven van deze kevers uitsluitend de larven van de kokerjuffers eten, en dat dat essentieel is. Pas als ze in het laatste stadium van keverlarven zijn, nemen ze ook genoegen met kikkervisjes of libellenlarven.

Kokerjuffers zijn essentieel

Kokerjuffers leven in de oeverzones van vennen. Een keverlarve heeft grofweg 200 kokerjuffers nodig om volwassen te worden, dus er moeten flink wat kokerjuffers aanwezig zijn. Zulke aantallen zijn zeldzaam. Je hebt oevers nodig met overhangende bomen als berk, vuilboom en wilg, in verband met het bladafval. Maar bladafval in een ven is ook niet altijd wat men wil, want zo’n laag bladeren zorgt voor verzuring en vermesting van het ven. Maar zonder blad geen kokerjuffers, en dus ook geen larven. Lastig dus, qua beheer, wat te doen.

