Brazilië presenteert plan tegen illegale ontbossing Amazonegebied

Brazilië en meer dan veertig andere landen sloten zich in 2021 aan bij een pact met als doel de wereldwijde ontbossing tegen 2030 te beëindigen. Het land werd toen geleid door de rechtse politicus Jair Bolsonaro. Onder zijn presidentschap raakte de ontbossing in het Braziliaanse deel van de Amazone in een stroomversnelling.