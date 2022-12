Brazilië dreigt Amazone aan drugshandelaren te verliezen

Barroso vraagt de internationale gemeenschap om geld en ideeën bij te dragen voor duurzame ontwikkeling in de Amazone. Volgens hem doet dergelijke financiële steun geen afbreuk aan de Braziliaanse soevereiniteit over het Amazonegebied, zoals de uiterst-rechtse oud-president van Brazilië, Jair Bolsonaro, stelde. Integendeel, stelt Barroso, buitenlandse steun is nodig. Barroso woonde recentelijk de COP27-klimaattop bij in Egypte. "De Braziliaanse autoriteiten zullen zich sterk moeten maken om milieumisdaden zoals illegale houtkap en mijnbouw, ontbossing, landroof en de moord op milieuverdedigers aan te pakken".