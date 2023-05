Braziliaanse rechtbank verbiedt export levend rundvee

Een Braziliaanse rechtbank heeft de export van levend rundvee met schepen naar het buitenland verboden vanwege zorgen over dierenwelzijn. Brazilië is een grote exporteur van runderen naar elders in de wereld. Dierenactivisten juichen het verbod dan ook toe.

Het verbod op de export van vee vanuit alle havens in Brazilië werd opgelegd door een federale rechtbank in São Paulo. Er kan nog beroep tegen worden aangetekend. Een Braziliaanse dierenrechtenorganisatie had in 2017 een zaak aangespannen voor een verbod op de export van levend vee.