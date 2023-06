Brandweer blussen natuurbranden Brunssummerheide en Purmerbos

De brand brak rond 16.30 uur uit door nog onbekende oorzaak. Rond 19.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer zette onder meer zeven waterwagens in, vijf uit Limburg en twee uit Duitsland. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen te hoog oplaaiden. "Het vuur is gelukkig niet in de boomtoppen terechtgekomen", zei een woordvoerder van de brandweer maandagavond.

Op de Brunssummerheide in Zuid-Limburg is door een grote brand maandagmiddag zo'n halve hectare heide verloren gegaan. Het duurde enkele uren voor de brandweer de vlammen onder controle had, omdat de brand moeilijk bereikbaar was en omdat de ondergrond warm bleef. Er was veel water nodig om die af te koelen. Niemand raakte gewond.

De grote natuurbrand die maandagavond woedde in het Purmerbos van Staatsbosbeheer in Purmerend (Noord-Holland) is geblust, meldt de veiligheidsregio kort na middernacht. Het ging volgens een woordvoerder om meerdere brandhaarden in een gebied van ongeveer vijf voetbalvelden. De brandweer controleert of er nog kleine brandjes zijn in het gebied.

De brand verspreidde zich over de grond, zei de woordvoerder maandagavond. De brandweer riep mensen op niet naar het Purmerbos te komen. Afgesloten wegen in de omgeving van de brand zijn weer vrijgegeven.

Duitse brand op militair oefenterrein

Op twee voormalige militaire oefenterreinen in de Noord-Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren woeden sinds maandag grote bosbranden. De harde wind wakkert de vlammen aan in het kurkdroge bosgebied. De bluswerkzaamheden worden verder bemoeilijkt doordat er veel oude, onontplofte munitie ligt op de terreinen. Er worden geregeld explosies gehoord, melden Duitse media. Een dorp in het gebied is geëvacueerd.

De autoriteiten zeggen dat de omstandigheden nu echter moeilijker zijn dan in 2019. Een deel van de munitie op het terrein stamt uit de Tweede Wereldoorlog en ligt begraven. Doordat er in het gebied veel dood hout ligt dat de vlammen voedt, is de hitte van het vuur nu groter dan destijds. Ze dringt daardoor dieper in de bodem door en kan zo meer munitie tot ontploffing brengen.

