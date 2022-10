Brandgans blijft plakken in Nederland

De eerste brandganzen die in de Delta bleven om te broeden, waren mogelijk ontsnapte exemplaren uit volières, of verzwakte exemplaren die niet konden trekken. "Maar tegelijk waren er ook al veel 'Russische vogels' die extra lang in Nederland bleven in het voorjaar. Inmiddels is er ook wel wat uitwisseling tussen de twee groepen. Sommige vogels die in Nederland uit het ei zijn gekropen, duiken in het hoge noorden op en andersom, dieren die in het noorden zijn geboren, blijven in Nederland broeden", zegt Boom.