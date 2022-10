Brandbrief Wakker Dier: minister vergeet dieren in aanpak vogelgriep

De vogelgriepuitbraken maken duidelijk dat de huidige omvang van de pluimveesector onhoudbaar is. Wetenschappers geven aan dat voor een structurele oplossing een verkleining van de pluimveestapel nodig is. Minder stallen dus, waarin minder kippen leven. Deze maatregel ontbreekt vooralsnog in de preventieplannen van de minister, die inzet op vaccineren en een bioveiligheidsplan. Molenaar: “Bioveiligheid is een eufemisme voor het opsluiten van dieren in potdichte stallen met een ontsmettingsbadje bij de ingang. Het doel zou moeten zijn dat de kippen zo snel mogelijk weer naar buiten kunnen.”