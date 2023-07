Brand op vrachtschip bij Ameland (updates)

Het Panamese schip Fremantle Highway staat in brand en ligt ten noorden van Ameland in de Noordzee. Het vrachtschip heeft 2857 auto's aan boord, waarvan 25 elektrische auto's. Rond middernacht kregen hulpdiensten een melding van brand op het schip. Er zijn meerdere gewonden onder de 23 bemanningsleden en één van hen is overleden. Het schip was op weg vanuit Bremerhaven in Duitsland naar het Egyptische Port Said. Op dit moment is de brand nog niet geblust.

Op het vrachtschip zijn nog steeds vuurhaarden te zien en is veel rookontwikkeling, meldt de Kustwacht. Volgens een woordvoerder is het daardoor nog niet mogelijk om bergers aan boord van het schip te laten, die nodig zijn om het weg te kunnen slepen.

De situatie is op dit moment stabiel, zegt de zegsman. De noodverbinding die nu is gemaakt, is bedoeld om het schip op zijn positie te houden. "Die is niet geschikt om te gaan slepen. Op het moment dat je dat grote schip van 200 meter lang op een andere plek wilt krijgen, dan heb je echt een grotere sleepboot nodig met grotere sleepkabel en dan moeten er mensen aan boord om dat te bewerkstelligen." Dat laatste is volgens de kustwacht nu nog niet aan de orde.

Op dit moment kijken de kustwacht, Rijkswaterstaat en een bergingsmaatschappij naar wat het beste plan van aanpak is. "Er zijn extra mensen en materieel onderweg richting onze noodsleper Guardian om te kijken naar wat de situatie aan boord is en hoe er veilig een sleepverbinding tot stand kan worden gebracht", aldus de woordvoerder.

Poging nieuwe verbinding leggen

Om het brandende vrachtschip ten noorden van Ameland uit de vaarroute te halen, wordt geprobeerd verbinding te leggen met een sleepvaartuig. Dat meldt Rijkswaterstaat. "Het idee is om het schip weg te slepen, een stukje uit de vaarroute. Daarna kijken we waar het schip naartoe moet." Aan boord is nog brand, wat de operatie "niet gemakkelijk" maakt. Eerder wist het bergingsvaartuig Hunter via een noodverbinding het schip al gecontroleerd op een positie te houden.

'Alles op alles om milieuschade te beperken'

Rijkswaterstaat zet "alles op alles om verdere milieuschade te beperken", laat de organisatie weten terwijl het vrachtschip ten noorden van Ameland nog steeds in brand staat. De kustwacht zei eerder al dat er een kans is dat het schip zinkt. Hierdoor kan een milieuramp ontstaan.

Ondertussen kijken Rijkswaterstaat, de kustwacht en bergingsbedrijven wat er moet gebeuren als het schip geborgen moet worden. Een woordvoerder stelde eerder dat Rijkswaterstaat rekening houdt met verschillende scenario's. Wat precies gaat gebeuren is "afhankelijk van de staat van het schip en of de brand onder controle te krijgen is", zei de woordvoerder.

Reactie Stichting de Noordzee

Stichting De Noordzee is bang voor grote gevolgen voor het milieu als het brandende vrachtschip geladen met auto's op zee boven Ameland zinkt. "Dat kan een milieuramp betekenen voor de Noordzee en de Waddenzee", zegt de organisatie.

"We hopen van harte dat het vrachtschip in veiligheid wordt gebracht, want als het zinkt, dan kunnen de gevolgen voor de Noordzee enorm zijn," aldus Ewout van Galen, hoofd programma’s bij Stichting De Noordzee. "Het betekent dat het schip met zijn brandstof en de lading van duizenden auto’s op de Noordzeebodem terecht komt. Een potentiële ramp voor het milieu en het is dan te hopen dat het schip is te bergen en dat de vervuiling beperkt blijft."

De gedachten van de woordvoerder gaan terug naar de ramp met MSC Zoe in januari 2019. Toen sloegen tijdens een zware storm boven de Waddeneilanden 342 containers overboord. De Noordzee en de Waddenzee werden vervuild. Volgens de stichting liggen nog steeds honderdduizenden kilo’s afval op de zeebodem.

"Zowel het incident van vandaag als de ramp met MSC Zoe vinden plaats op een zeer druk bevaren route dicht bij een kwetsbaar natuurgebied. Dat het om schepen met grote afmetingen gaat, maakt de risico’s nog groter. Dit soort rampen moeten we voorkomen, en als ze onverhoopt plaatsvinden, moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het opruimen van de troep van de zeebodem," aldus Van Galen.

Burgemeester Ameland bang voor milieueffecten

Burgemeester Stoel van Ameland is bang dat het milieu beschadigd raakt als het brandende vrachtschip boven Ameland zou zinken, bevestigt een woordvoerder van de gemeente Ameland na berichtgeving van de NOS.

"Het is iets wat al langer speelt. Het is de grote angst van de eilanden, dat bij een van de vaargeulen iets gebeurt dat het milieu kan schaden", zegt de woordvoerder. Volgens haar is het nog heel moeilijk te zeggen welke effecten het schip op de natuur van het Waddengebied en het eiland heeft. De rook die van het schip afkomt is ook op het eiland te zien.

Waddenvereniging volgt situatie

De Waddenvereniging volgt nauwgezet wat er gebeurt met het brandende vrachtschip. De vereniging vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over eventuele gevolgen voor het milieu of het zeeleven, aangezien alle aandacht volgens de vereniging eerst uit moet gaan naar de gewonden en het feit dat er iemand om het leven is gekomen.

"Iedereen is nu druk met het voorkomen van een grote ramp. Misschien helpt het bluswerk of kan het schip nog naar een haven worden gesleept. Dan ziet alles er weer heel anders uit. Pas als dat duidelijk is kunnen we iets naders zeggen", aldus de Waddenvereniging.

'Blussen van elektrische auto's is moeilijk'

Het blussen van elektrische auto's is een moeilijke klus en vraagt een specifieke methode. Dat zegt Tom Hessels, adviseur energie- en transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid.

Volgens Hessels maken brandende batterijen van elektrische voertuigen het "lastig" het vuur te bestrijden. Dat komt omdat een brandende batterij opnieuw kan ontsteken. "Dit herontsteken komt door de zogenaamde thermal runaway, een chemisch proces waarbij batterijcellen in het accupakket opwarmen", legt Hessels uit. "Hierdoor worden andere cellen ook warm, waardoor ook deze in thermal runaway raken. De thermal runaway breidt zich op deze manier uit door het batterijpakket."

Daar komt bij dat deze auto's zo gebouwd zijn dat water niet bij de batterij kan komen. "Als je door een plas water rijdt, wil je niet dat water de batterij in komt. Daarom is koeling van de batterijcellen van buitenaf zeer lastig." De enige manier is daarom om de batterij langdurig onder te dompelen in water.

Hessels kan niet ingaan op de specifieke situatie bij Ameland, maar zegt dat bij dit soort branden het scheepspersoneel en de brandweer "razendsnel" moeten kunnen optreden, omdat de brand zich snel kan verspreiden. Ook moeten ze over specialistische vaardigheden en gereedschap beschikken. "Zodra het incident zich heeft uitgebreid en is geëscaleerd, zijn er op open zee nagenoeg geen mogelijkheden meer om de brand te onderdrukken", aldus Hessels.

Noodverbinding om schip op positie te houden

Een bergingsvaartuig heeft een noodverbinding met de Fremantle Highway gelegd. Zo wordt het schip gecontroleerd op een positie gehouden. De noodverbinding is nodig om het schip, waar nu niemand meer aan het boord is en dat stuurloos is, onder controle te houden. Er is voor een voor zover mogelijk zo veilig mogelijke locatie, tussen twee verkeersbanen in, gekozen en er wordt geprobeerd het schip vrij te houden van obstakels op zee.

De gelegde verbinding is niet heel solide, aldus een woordvoerder van de kustwacht, maar het was op dat moment het enige wat mogelijk was. De verbinding aan de achterzijde van het schip blijft in ieder geval totdat een mogelijk stevigere sleepverbinding kan worden gemaakt.

De Fremantle Highway staat nog steeds in brand, aldus de kustwacht, die eerder al aangaf dat een van de mogelijke scenario’s is dat het schip zinkt. Met dat scenario wordt in de voorbereidingen die nu worden getroffen volgens de woordvoerder het meeste rekening gehouden.

Schipper KNRM over reddingsactie vrachtschip

Het vuur op het brandende vrachtschip boven Ameland verspreidde zich vannacht zo snel, dat 7 van de in totaal 23 mensen aan boord gecontroleerd in het water zijn gesprongen. Dat vertelde Willard Molenaar van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) tegen de NOS. Molenaar was als schipper van een van de reddingsvaartuigen betrokken bij de reddingsactie.

Rond 00.30 uur werd hij uit bed gepiept vanwege een melding van een brand op het schip de Fremantle Highway. "In eerste instantie zouden we er alleen naartoe gaan om standby te liggen, maar we zagen al gauw dat de situatie best wel ernstig was. Er hingen flink wat rookpluimen en het vuur verspreidde zich snel, veel sneller dan verwacht", zei hij. "De mensen aan boord moesten er snel allemaal vanaf."

Een voor een zijn ze gecontroleerd van het metershoge schip van boord gesprongen. "Ze waren echt in nood, daarom moesten ze springen. Dat doe je niet zomaar. Wij hebben ze uit het water gevist." Een helikopter heeft daarna de rest van de mensen van het schip gehaald. Volgens Molenaar hadden de zeven opvarenden ademhalingsproblemen en waren ze gewond door de sprong in het water. Zij zijn met de boot van de KNRM naar Lauwersoog gebracht waar ambulances klaar stonden.