Bram wil later zeewierboer worden

Naast dat elk zeewier zout smaakt zit er ontzettend veel variatie in. De kunst is om het af te spoelen met zoet water, dan proef je de enorme diversiteit tussen de wieren. Het favoriete wier van Bram is peperdulse, die echt naar peper smaakt. Het wier dat het op dit moment goed doet op de markt is suikerwier, die smaakt een beetje zoet.