Brabant mag beschermde bevers desnoods doden

"De beverpopulatie is afgelopen jaren flink gegroeid, wat goed is voor natuur en biodiversiteit. Inmiddels gaat het zo goed met de populatie bevers in Brabant dat deze niet meer als bedreigd wordt beschouwd", verklaart de provincie de ontheffing. Bevers werden in 1988 weer uitgezet in Nederland en de populatie blijft sindsdien groeien.

Sinds de zomer van 2021, toen grote delen van Limburg overstroomden, is waterveiligheid het belangrijkste thema bij de waterschapsverkiezingen in onze meest zuidelijke provincie. Bevers kunnen met hun gegraaf dijken en wegen laten verzakken en daarmee de veiligheid in het geding brengen. Wanneer mogen bevers afgeschoten worden? Daar verschillen de meningen over binnen de verschillende waterschapspartijen. Verslaggever Gert Elbertsen is in het Limburgse Herkenbosch en hoort daar de standpunten van kandidaat Marc Breugelmans van Waterbelang en CDA Roermond en Sjan Schweren van de Partij voor de dieren.