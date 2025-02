Brabant focust op snel herstel van 12 stikstofgevoelige natuurgebieden

Door stikstofproblemen ligt de vergunningverlening nu stil en moet stikstofruimte die beschikbaar komt als bijvoorbeeld een bedrijf stopt, nu eerst naar natuurherstel. In de donderdag gepresenteerde plannen geeft de provincie Noord-Brabant aan hoe de natuur en bodem in de gebieden versneld worden verbeterd. Duidelijkheid over wat waar nog wel kan en hoe is nodig, aldus Roijackers. "Als provincie scheppen we met het nu vastgestelde plan van aanpak duidelijkheid over randvoorwaarden en zorgen we dat versnellen naar uitvoering daadwerkelijk gaat plaatsvinden."