Brabant brengt gevolgen dijkdoorbraken beter in beeld

Met name wordt dan gekeken naar mogelijke overstromingen in de toekomst als gevolg van onder meer klimaatveranderingen. Dat maakte de provincie woensdag bekend. Een overstromingsscenario laat zien hoe een overstroming in zijn werk gaat. Hoe verloopt die, hoe diep is het water in overstroomd gebied, wat is de stroomsnelheid en de omvang, bijvoorbeeld na een dijkdoorbraak.