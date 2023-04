Bouw van windpark met 16 turbines bij Delfzijl kan doorgaan

De hoogste bestuursrechter deed woensdag voor het eerst uitspraak in een zaak over regionale normen voor windmolenparken. Over de bouw van het park in Delfzijl is jarenlang geprocedeerd. In juni 2021 verwierp de Raad van State de nationale normen voor windparken. De regering moet nieuwe normen maken op grond van een arrest van het Europese Hof voor Justitie in Luxemburg. Maar in de tussentijd mogen overheden wel hun eigen actuele, deugdelijke normen vaststellen voor concrete windparken in hun eigen omgeving.