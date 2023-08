Botjes stekelvarken, distelvlinders en alle overige onderwerpen

35:00 - Bruinkopdiksnavelmees 47:00 - Stekelvarken in de Noordzee 1:10:00 - Vogels in de rui 1:38:00 - Verkeerde zwaluw in nest 1:46:00 - Een vlucht distelvlinders

Bruinkopdiksnavelmees

Op zaterdag 19 augustus zijn we met de tv-uitzending van Vroege Vogels in het Weerterbos. Een natuurgebied in het noorden van Limburg, dat langzaam weer natter wordt gemaakt. Hier leven ook de bruinkopdiksnavelmezen, een exoot die al 25 jaar lang goed gedijt in het gebied. Vroege Vogels Radio maakte in het voorjaar een portret van deze vogel.

Bruinkopdiksnavelmees © Henk Sierdsema

'Een vlucht distelvlinders'

Het is de vlinder aller vlinders, vindt schrijver en journalist Elvira Werkman. De distelvlinder. Zij spitte door heden en verleden om alles over dit fladderende insect te weten te komen. En dat mondde uit in het boekje ‘Een vlucht distelvlinders’ dat ze samen met kunstenaar Maxime Beck maakte.

Verkeerde zwaluw in nest

Een wel heel bijzonder vogelvoorval in Ransdorp, bij Amsterdam: een gierzwaluwkuiken dat is grootgebracht door een paartje boerenzwaluwen. Je hoort er meer over in de uitzending!

© Anita Ketel

Rui

Het is nu de tijd dat de meeste vogels ruien. Sommige doen dat veer voor veer, zoals de roofvogels, bij andere vogels gaat het veel sneller, zoals eenden en zwanen. Die blijven dan ook de ruiperiode op het water zodat ze veilig zijn. Want vliegen gaat in deze periode niet zo makkelijk.

Stekelvarken

Ziet u het voor u? Tapirs, reuzenbevers, neushoorns, apen en olifanten in een weelderig begroeid landschap? Als we twee miljoen jaar terug in de tijd konden is dat wat we zien. In dit gebied kom je zo nu en dan ook een stekelvarken tegen. Dat weten we aan de hand van 2 botjes die in de vorige eeuw bij Venlo werden gevonden. Laatst werd er voor het eerst een stekelvarkenbotje op het Noordzeestrand gevonden.