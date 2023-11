Boswachters vragen om beterschapswensen voor de natuur

De actie is een gevolg van het manifest dat de boswachters in oktober publiceerden. Daarin pleitten zij voor onmiddellijke maatregelen voor natuurherstel, omdat het voor sommige natuurgebieden al bijna te laat is. Dat manifest leverde volgens Natuurmonumenten enorm veel reacties op. “Na publicatie van ons manifest ontvingen we ontzettend veel steunbetuigingen en vroegen veel mensen hoe ze ons kunnen helpen," zegt boswachter Natascha Hokke. "Ook zij maken zich oprecht zorgen over de natuur in Nederland en vinden dat de politiek in actie moet komen. De tijd van beterschap belóven is ook wat hen betreft voorbij. Daarom willen we nu de krachten bundelen, want samen kunnen we de natuur een nog luidere stem geven.”