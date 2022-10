Boswachters bekeuren 88 liefhebbers hertenbronst voor overtreden regels

Boswachters en boa's hebben in de afgelopen weken 88 bekeuringen uitgedeeld aan liefhebbers van de hertenbronst. De meeste bonnen zijn uitgedeeld aan mensen die tussen zonsondergang en zonsopkomst in het Deelerwoud en Nationaal Park Veluwezoom rondliepen. Het is verboden om in die uren in de bossen te komen. Dit verbod is ingesteld om het wild rust te gunnen.