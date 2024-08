Boswachter neemt afscheid van 'zijn' Rottumeroog

De eilanden Rottumerplaat en Rottumeroog en de begroeide zandplaat Zuiderduintjes, gezamenlijk ook wel ‘De Rottums’ genoemd, zijn verboden gebied. Ze liggen in de oostelijke Waddenzee, vlakbij de Eems. De eilanden zijn onbewoond, met uitzondering van seizoensgebonden vogelwachters die de flora en fauna in kaart brengen, korte verblijven van wetenschappers die onderzoek uitvoeren en enkele vrijwilligers die helpen bij het opruimen van strandafval. Rottumeroog is in het verleden een bewoond eiland geweest. In de 12e eeuw stond er een dorp en werd er vee gehouden.