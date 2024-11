Bosuil laat zich niet gek maken door kraai

Het is een karakteristieke nachtvogel die vooral bekend staat om zijn stille en efficiënte jachtmethode. Hij voedt zich voornamelijk met kleine knaagdieren, zoals muizen. Overdag zoekt de bosuil beschutting in de toppen van bomen, waar hij vrijwel onzichtbaar is dankzij zijn schutkleur. Toch kan het voorkomen dat hij overdag zichtbaar wordt, bijvoorbeeld wanneer vogels hem ontdekken en proberen weg te jagen door luidruchtig te roepen en hem aan te vallen. Dit gedrag, ook wel mobbing genoemd, is bedoeld om de uil uit hun territorium te verdrijven.

De kraai en filmer Kees kennen elkaar van de golfbaan Schinkelshoek in Vlaardingen: "Er zijn daar een paar kraaien welke we wel eens een stukje brood voeren als we tijdens het golfen even pauzeren.We noemen hem Gerrit en hij lijkt ons te kennen. In het filmpje lijkt hij mij ook te herkennen en werpt mij de hazelnoot voor de voeten om te helpen bij het kraken."