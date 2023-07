Bosbranden in Zuid-Europa (updates)

Zo'n tweehonderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Windstoten van meer dan 100 kilometer per uur wakkeren de vlammen echter aan. Volgens een vrijwilligersorganisatie die zich met brandpreventie bezighoudt is al meer dan 250 hectare land afgebrand. De vlammen zijn de dorpen Corbara, Pigna en Santa-Reparata-Di-Balagna genaderd en mensen zijn geëvacueerd.

Twee bosbranden die dinsdagavond uitbraken op het Franse eiland Corsica zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangewakkerd en uitgegroeid tot één grote brand. De branden woeden in het noordwesten van het eiland, in het departement Haute-Corse en bedreigen meerdere dorpen.

Volg hier de laatste ontwikkelingen over de bosbranden in Zuid-Europa.

Blusvliegtuig neergestort

Een Grieks blusvliegtuig is neergestort op het Griekse eiland Evia tijdens de bestrijding van bosbranden. Volgens een woordvoerder van de brandweer zaten er in ieder geval twee mensen in het vliegtuig. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Het Canadair-blusvliegtuig stortte neer in een ravijn tijdens een blusoperatie in de buurt van de plaats Karystos. Op beelden van omroep ERT is te zien dat het vliegtuig kort nadat het water had geloosd neerstort en in brand vliegt.

Moeilijk om branden te blussen

Griekenland en Italië hebben te maken met weersomstandigheden die het blussen van de bosbranden bemoeilijken. Dat zeggen de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en de Italiaanse premier Georgia Meloni. Beide landen gaan al ruim een week gebukt onder hoge temperaturen en bosbranden.

Volgens Mitsotakis zijn de moeilijke omstandigheden vooral het resultaat van klimaatverandering. "Branden blussen zal altijd moeilijk blijven, omdat we te maken hebben met de gevolgen van de klimaatcrisis", zei hij. Mitsotakis schat in dat de situatie in de toekomst "nog erger" zal worden "met hogere temperaturen, meer droogte, sterkere winden, terwijl de geologische omstandigheden van het land het moeilijker maken om branden te bestrijden". De Griekse premier stelt dat alleen een "gecoördineerde inspanning van de autoriteiten" de gevolgen van de klimaatcrisis kan verminderen. "Er is geen magische oplossing", zei hij.

Ook de Italiaanse premier Meloni spreekt van lastige weersomstandigheden, hoewel zij deze niet direct toeschreef aan klimaatverandering. "We hebben te maken met een situatie waarin de wind voor zeer hoge temperaturen zorgt. Dit maakt het gebruik van Canadair-blusvliegtuigen onmogelijk", zei Meloni volgens persbureau ANSA op de Italiaanse televisie.

Veel bos- en landbouwgrond verwoest op Rhodos

Update: Volgens de eerste schattingen van experts is door de hevige branden op het Griekse eiland Rhodos tot nu toe minstens 150 vierkante kilometer bos- en landbouwgrond verwoest.

Branden in Griekenland en op Rhodos

De Griekse brandweer is voor de derde dag op meerdere plaatsen druk met het blussen van bosbranden. De hevigste brand woedt circa 25 kilometer ten noordwesten van het centrum van Athene en breidt zich verder uit. Er is een aantal panden is volledig verwoest, met name in de plaats Mandra. Op het eiland Rhodos is ook een bosbrand uitgebroken, maar die is vooralsnog ver van bewoonde gebieden en nog beperkt in omvang.

De branden ten zuidoosten van Athene en die ten noorden van de stad Korinthe lijken gestabiliseerd. Maar de wind blijft hard waaien en de temperaturen stijgen waarschijnlijk in de loop van de week. Vooralsnog zijn er geen gewonden gevallen.

Bron: ANP