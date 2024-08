Bos Nunspeet blijft open na incident wolf, wel extra informatieborden

"We hebben geen aanwijzingen dat er extra activiteit is van wolven in het Zandenbos", zegt een woordvoerster van Staatsbosbeheer. "Bovendien zijn de meeste mensen die de Veluwe bezoeken inmiddels gewend aan de aanwezigheid van wolven. We zijn daar als mensen te gast in de natuur en dan is het mogelijk dat je daar wolven, zwijnen en ander wild tegenkomt."