Bos is een houtfabriek

“De titel ‘Houtfabriek’ voor een boek over bomen en bos is wellicht wat prikkelend”, geeft schrijver en bosbeheerder Simon Klingen toe, “maar een houtfabriek is wel wat een bos feitelijk is”. Zijn onlangs verschenen boekje moet ’21 misverstanden over bos en bomen’ uit de weg ruimen. Zoals: bomen kappen is slecht voor de biodiversiteit en het klimaat. Of: we hebben steeds minder bos in Nederland.