Bos- en moerasvogels doen het goed

Dit blijkt uit het rapport Broedvogels in Nederland 2022, dat kennisinstituut Sovon Vogelonderzoek Nederland elk jaar laat maken in opdracht van het ministerie van Natuur. Er is in duizenden gebieden in Nederland voornamelijk door vrijwilligers geteld. Het rapport is een belangrijke bron voor natuurbeleid en natuurontwikkeling. Het totale aantal broedvogels in Nederland is sinds 1990 met 43 procent afgenomen, aldus Sovon.