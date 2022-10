Boommarters snoepen van bessen | Winnaar Zelf Geschoten

Het is belangrijk voor boommarters om goede nestgelegenheid in holle bomen te hebben. Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging telt op de Veluwezoom alle holle bomen. In 30 jaar heeft hij het aantal van 200 naar 2000 zien gaan. Dit is mede te danken aan de manier van beheren van Natuurmonumenten die veel meer staand dood hout laten staan. Het voordeel van dode bomen voor boommarters is dat ze warmer zijn van binnen. De rottingsprocessen in de boom veroorzaken de afgifte van warmte. Onderzoeker Vilmar Dijkstra vermoed dat die warmere boomholtes de overlevingskans van boommarters in de winter groter maakt.