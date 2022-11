Boommarters op beeld

In een deel van het Speulderbos staan 29 camera’s opgesteld die de boommarters in de gaten houden. Het is een netwerk van camera’s om vast te stellen welke en hoeveel boommarters er hier zijn.

Het Speulderbos is een oud beuken- en eikenbos, waar veel onderzoek wordt gedaan. Niet alleen de bomen worden gemeten, ook de boommarter wordt vakkundig in de gaten gehouden.

Pindakaas

Door middel van pindakaas worden boommarters gelokt en de pindakaas wordt zodanig opgehangen dat de boommarter rechtop moet staan om er bij te kunnen. Op deze manier kunnen de vrijwilligers van Werkgroep Boommarter goed de keelvlek zijn. Deze vlek is een individueel paspoort, het verschilt per boommarter. Zo kunnen ze individuen herkennen op beeld en bijhouden welk individu wanneer te zien is. Zo weten ze hoeveel boommarters zich in dit deel van het bos gevestigd hebben.

Voedsel en schuilplaatsen

Uit dit onderzoek kun je onder andere concluderen dat het goed gaat met de boommarter in het Speulderbos. Er is voldoende voedsel en voldoende schuilplekken door de dode bomen die er liggen. Daarnaast zijn er veel boomholtes aanwezig, die dit roofdier gebruikt als schuilplaats of als nestplaats.

Het gaat goed met de boommarter op de Veluwe, maar ook in andere gebieden. Zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland, waar de soort zich enorm aan het uitbreiden is. Toch staat dit roofdier nog op de rode lijst als kwetsbare soort en is het een beschermde soort.

