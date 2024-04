Boomkikker doet het goed in Nederland

De boomkikker was bijna helemaal uit Nederland verdwenen en stond op de lijst van bedreigde soorten. Toch laten recente tellingen zien dat de soort er weer op vooruit gaat. Dit komt door recente beschermingsmaatregelen en ander natuurbeleid. In het noorden en het zuiden van het land is weer een aantal boomkikkers gemeld, stelt kennisorganisatie RAVON voor amfibieën, reptielen en vissen.

De groene en kleine boomkikker kwamen vroeger veel voor, voornamelijk op zandgronden. Maar eind twintigste eeuw was de populatie met 80% afgenomen. Hierdoor werd de boomkikker één van de meest bedreigde amfibieën in Nederland. Er bleven nog kleine groepen over in Zeeuws-Vlaanderen, Midden-Limburg, de Achterhoek en Twente. In 2017 verdwenen de populaties uit Drenthe.