Boodschappendienst bezorgt alleen nog verse kip mét ster

Picnic bezorgt vanaf vandaag alleen nog verse kip met minimaal één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming. Dat heeft de bezorgdienst aan Wakker Dier laten weten. Daarmee is Picnic de eerste die dit voor het verse kippenvlees weet te bewerkstelligen, hun kipvleeswaren krijgen later dit jaar een ster. “Het is geweldig om te zien dat woorden nu worden omgezet in daden,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.