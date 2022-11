Onderzoek bonte strandloper, Afsluitdijk, klimaatjongeren en alle overige onderwerpen

Dat de Waddenzee zal veranderen door de zeespiegelstijging is een feit. Maar wat zal dat gaan betekenen voor de steltlopers in het gebied? Om daar achter te komen is een groot onderzoek gestart naar de voornaamste steltlopers van de Waddenzee. De meest voorkomende daar weer van is de bonte strandloper. Evy Gobbens van het NIOZ – het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee – doet onderzoek naar deze soort. Verslaggever Merlijn Schneiders zoekt haar op op Texel.

Natuurherstel Afsluitdijk

De Afsluitdijk is op dit moment een 32 kilometer lang bouwterrein. Maar liggend tussen twee Natura 2000-gebieden speelt het behoud en herstel van de natuur een grote rol. Verslaggever Merlijn Schneiders nam er een kijkje. Dennis Wansink van onderzoeksbureau Waardenburg en ecoloog Sophie Lauwaars van Rijkswaterstaat

De strijd van de klimaatjongeren

Wereldwijd was er de afgelopen weken een golf aan klimaatacties door jongeren. Denk aan de museumplakkers, de actie op Schiphol en de jongere die probeerde het publiek in het Concertgebouw toe te spreken. Wat drijft hen en hoe ziet hun strijd eruit? Twee jonge activisten aan tafel van Extinction Rebellion en van Scientist Rebellion.

De houtsnip

Er is bijna geen vogel te vinden in Nederland die een zo mysterieus en verborgen leven leidt als de houtsnip. Slechts zelden krijg je hem levend te zien, de meeste worden door de mens dood gevonden, omdat ze zich te pletter hebben gevlogen tegen onze spiegelende glazen gebouwen. Komende week verschijnt er van de hand van Erwin Kompanje een monografie over de houtsnip, in de vogelreeks van uitgeverij Atlas Contact. Verslaggever Henny Radstaak is met de auteur midden in Rotterdam.

Jonge klimaatbeweging op de Klimaattop Egypte

De VN-klimaattop in Egypte is nu een week op streek. Tientallen wereldleiders hebben inmiddels hun zegje gedaan. Op de conferentie in Sharm-El-Sheikh zijn ook de jongeren vertegenwoordigd. Het was een lastige verbinding maar uiteindelijk lukte het om Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, vanuit Egypte aan de telefoon te krijgen.