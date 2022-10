Grote bonte specht voert jong | Zelf Geschoten

Deze grote bonte specht voert het jong allerlei smakelijke hapjes, waaronder een libelle. Sjoerd van der Wal filmt het familietafereel in het Westerveldse bos.

De grote bonte specht broedt vanaf april op één legsel per jaar, met meestal vijf tot zeven eieren. Elk jaar hakken het mannetje en het vrouwtje een nieuwe nestplek uit in een zachte boom. De eieren worden op het hout in de nestholte gelegd.