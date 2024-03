Bontbekplevieren, slow flowers en alle overige onderwerpen

Iedereen kent wel iemand die moet niezen of rode ogen krijgt van stuifmeel. Het is nu de tijd van Berken en Essen en dus ook de tijd van hooikoorts. Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel van bloeiende bomen of planten. In Nederland heeft ongeveer 20% van de bewoners gedurende een periode van een aantal jaren lichte tot ernstige hooikoortsklachten.

De slow flower beweging in Nederland groeit. Dat is de conclusie van schrijver en tuinexpert Katja Staring. Ze heeft een boek geschreven over de duurzame bloemen sector. Want als je rozen of lelies haalt bij de bloemist op de hoek, bij de supermarkt of bij de pomp, in hoeverre is dat bosje gemaakt met oog voor de natuur? Staring laat in haar boek zien waar je de ‘eerlijke’ boeketten wel kan halen.